«Челси» и «Лилль» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 22 февраля, состоится первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Лиллем». Команды встретятся на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Челси»: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Сесар Аспиликуэта,
Матео Ковачич, Н'Голо Канте, Кристиан Пулишич, Кай Хаверц, Хаким Зиеш.
«Лилль»: Леонардо, Тьягу Джало, Свен Ботман, Жозе Фонте, Зеки Челик, Бенжамен Андре, Шека, Амаду Онана, Ренату Саншеш, Жонатан Бамба, Джонатан Дэвид.
В своём квартете «Лилль» набрал 11 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе G. «Севилья» (6) — отправилась в 1/16 финала Лиги Европы. Туринский «Ювентус» набрал 15 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы Н. «Мальмё» (1) завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне. Со второго места в группе в плей-офф Лиги чемпионов вышел «Челси».
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры 1/8 финала турнира.
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