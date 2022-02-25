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Мостовой объяснил, почему домашний матч «Спартака» в ЛЕ нужно проводить в Минске

Мостовой объяснил, почему домашний матч «Спартака» в ЛЕ нужно проводить в Минске
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Бывший футболист сборной и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение УЕФА о переносе домашней игры красно-белых в Лиге Европы на нейтральное поле.

«Лучший вариант для нейтрального поля — это Минск. Мне кажется, это хороший вариант, где было бы неплохо сыграть. В Минске хороший стадион, туда легко доехать болельщикам, команде. Минск был бы идеальным вариантом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Московскому «Спартаку» предстоит сыграть с «РБ Лейпциг», который возглавляет экс-наставник красно-белых Доменико Тедеско. Первые матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта. Финал нынешнего розыгрыша ЛЕ пройдёт в Севилье на стадионе «Санчес Писхуан».

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