Мостовой — о сопернике «Спартака» в ЛЕ: опять увидим, как Тедеско будет прыгать и скакать
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Бывший футболист сборной и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего противостояния красно-белых с клубом «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.
«Конечно, «Лейпциг» — это достаточно сильный соперник. Хорошая команда, которая последние годы всё время играет в Лиге чемпионов или Лиге Европы.
Тедеско будет особенной подоплёкой этих двух встреч. Опять увидим, как он будет прыгать и скакать. Не думаю, что для игроков «Спартака» встреча с Тедеско — это лишняя мотивация, а вот для него самого — безусловно. Ему принципиально обыграть «Спартак». Будет прыгать, скакать и махать ещё выше, как бы нам это не нравилось», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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