Самедов: встреча «Спартака» с «Лейпцигом» в ЛЕ не обойдётся без сюрпризов для Тедеско

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящего противостояния красно-белых с клубом «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.
«Спартаку» предстоит интересный матч в Лиге Европы. «РБ Лейпциг» — сильная команда, поэтому красно-белым будет очень тяжело. С другой стороны, у команды сейчас новый тренер, поэтому не обойдётся без сюрпризов для Тедеско», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Московскому «Спартаку» предстоит сыграть с «РБ Лейпциг», который возглавляет экс-наставник красно-белых Доменико Тедеско. Первые матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта. Финал нынешнего розыгрыша ЛЕ пройдёт в Севилье на стадионе «Санчес Писхуан».
- 25 февраля 2022
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