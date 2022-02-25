Сегодня, 25 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Своего соперника узнал последний представитель России в нынешнем розыгрыше еврокубков — московский «Спартак». Красно-белым предстоит сыграть с немецким «РБ Лейпциг».
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: сможет ли «Спартак» пройти «Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы?
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Напомним, «Спартак» выиграл свою группу Лиги Европы с итальянским «Наполи», английским «Лестер Сити» и польской «Легией», напрямую пробившись в 1/8 финала турнира. «Лейпциг» вышел в эту стадию, заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Брюгге».
Первые матчи стадии 1/8 финала ЛЕ пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта.
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