Зарема Салихова прокомментировала жребий «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, прокомментировала результат жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Напомним, по итогам жеребьёвки красно-белым предстоит встретиться с немецким «РБ Лейпциг», который возглавляет экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско.
«У меня смешанные чувства. С одной стороны, мы любим Доменико и всегда рады видеть его в Москве. Я теперь смотрю практически все игры «Лейпцига» и болею за Тедеско всей душой. С другой, он очень талантливый тренер, у него сильная команда, с хорошим нападением и вратарём. Это будет противостояние двух мегаэмоциональных тренеров. «Спартаку» будет очень непросто. И мы не сыграем на родном стадионе. Атмосфера будет не та», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».
- 25 февраля 2022
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