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Кечинов оценил соперника «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы

Кечинов оценил соперника «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего противостояния красно-белых с клубом «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.

«На этом уровне не бывает слабых команд. РБ «Лейпциг» — очень приличная команда, которая хорошо играет в Бундеслиге. Кто на момент матча будет сильнее, тот и пройдёт дальше. Хочется верить, что это будет «Спартак».

Не думаю, что в попадании на команду Доменико Тедеско есть какая-то злая ирония судьбы — он сам ушёл из команды», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Первые матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта. Финал нынешнего розыгрыша ЛЕ пройдёт в Севилье на стадионе «Санчес Писхуан».

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