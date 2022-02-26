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В «Динамо» сообщили, что Воронин и Ордец не примут участия в матче с «Химками»

В «Динамо» сообщили, что Воронин и Ордец не примут участия в матче с «Химками»
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В «Динамо» рассказали, кто из футболистов и тренеров будет отсутствовать в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

«Защитник Гильермо Варела и форвард Клинтон Н’Жье пропускают матч по решению медицинского штаба команды. Тренер Андрей Воронин и защитник Иван Ордец также не примут участия в матче с «Химками». Дополнительные пояснения по поводу их отсутствия считаем излишними: понятно, что в сложившихся обстоятельствах их мысли сейчас о другом», — говорится в сообщении пресс-службы московского «Динамо».

«Динамо» набрало 36 очков в 18 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (14) — на 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).

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