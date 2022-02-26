«Химки» — «Динамо»: Жирков, Мамаев, Захарян и Смолов сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Динамо» на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Динамо».



«Химки»: Лантратов, Жирков, Тихий, Дагерстол, Бруно Виана, Волков, Мамаев, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Ламкель Зе.

Запасные: Генералов, Набиуллин, Юран, Николас, Главчич, Долгов, Садыгов.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Фомин, Захарян, Шиманьски, Моро, Смолов, Грулёв.

Запасные: Лещук, Будачёв, Плиев, Кутицкий, Сазонов, Осокин, Лаксальт, Лесовой, Макаров, Сулаквелидзе, Тюкавин, Гладышев.

«Динамо» набрало 36 очков в 18 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (14) — на 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).