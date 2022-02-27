«Бог существует». Кассано — во время встречи с Месси
Поделиться
Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано встретился с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси в подтрибунном помещении стадиона «Парк де Пренс», где парижане в матче 26-го тура французской Лиги 1 обыграли «Сент-Этьен».
Кассано дважды повторил фразу «бог существует», когда увидел 34-летнего аргентинского нападающего. Затем двое сыновей Кассано сфотографировались с Месси и другими футболистами «ПСЖ».
Последним клубом 39-летнего Кассано была «Верона», которую он покинул в 2017 году. Ранее итальянский форвард играл за мадридский «Реал», «Рому», «Интер» и «Милан».
34-летний Месси в 23 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал 11 голевых передач. Его соглашение с французским клубом рассчитано до 2023 года.
Комментарии
- 27 февраля 2022
-
17:22
-
17:22
-
17:00
-
16:58
-
16:55
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:56
-
15:53
-
15:38
-
15:24
-
15:15
-
15:06
-
14:44
-
14:31
-
14:07
-
14:02
-
14:00
-
13:39
-
13:16
-
13:09
-
13:01
-
12:59
-
12:35
-
12:30
-
12:18
-
11:53
-
11:37
-
11:31
-
11:05
-
10:51
-
10:50
-
10:32
-
10:29
Партнерский контент