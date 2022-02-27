«Бог существует». Кассано — во время встречи с Месси

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано встретился с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси в подтрибунном помещении стадиона «Парк де Пренс», где парижане в матче 26-го тура французской Лиги 1 обыграли «Сент-Этьен».

Кассано дважды повторил фразу «бог существует», когда увидел 34-летнего аргентинского нападающего. Затем двое сыновей Кассано сфотографировались с Месси и другими футболистами «ПСЖ».



Последним клубом 39-летнего Кассано была «Верона», которую он покинул в 2017 году. Ранее итальянский форвард играл за мадридский «Реал», «Рому», «Интер» и «Милан».



34-летний Месси в 23 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал 11 голевых передач. Его соглашение с французским клубом рассчитано до 2023 года.