Левандовски — о «Золотом мяче»: став вторым после Месси, можешь считать себя победителем

33-летний нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о «Золотом мяче», который по итогам 2021 года получил форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси.
«Если ты становишься вторым после Месси, ты можешь считать победителем. Сравнение с Месси означает, что я провёл действительно отличный сезон.
Я хочу играть ещё несколько лет. По крайней мере, пять! Если через пару лет начну сдавать позиции, тогда смогу подумать об уходе на пенсию, но не сейчас», — приводит слова Левандовского Sport.es со ссылкой на Téléfoot.
Напомним, в ноябре текущего года Месси стал обладателем «Золотого мяча». Этот приз оказался для аргентинского футболиста седьмым в карьере. Стоит отметить, что в активе у ближайшего преследователя Месси по количеству «Золотых мячей» — португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — 5 наград. В 2020 году «Золотой мяч» не вручался из-за пандемии коронавируса.
- 27 февраля 2022
-
15:56
-
15:53
-
15:38
-
15:24
-
15:15
-
15:06
-
14:44
-
14:31
-
14:07
-
14:02
-
14:00
-
13:39
-
13:16
-
13:09
-
13:01
-
12:59
-
12:35
-
12:30
-
12:18
-
11:53
-
11:37
-
11:31
-
11:05
-
10:51
-
10:50
-
10:32
-
10:29
-
10:16
-
10:13
-
09:49
-
09:41
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
04:45