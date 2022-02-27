Левандовски — о «Золотом мяче»: став вторым после Месси, можешь считать себя победителем

33-летний нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о «Золотом мяче», который по итогам 2021 года получил форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси.



«Если ты становишься вторым после Месси, ты можешь считать победителем. Сравнение с Месси означает, что я провёл действительно отличный сезон.



Я хочу играть ещё несколько лет. По крайней мере, пять! Если через пару лет начну сдавать позиции, тогда смогу подумать об уходе на пенсию, но не сейчас», — приводит слова Левандовского Sport.es со ссылкой на Téléfoot.

Напомним, в ноябре текущего года Месси стал обладателем «Золотого мяча». Этот приз оказался для аргентинского футболиста седьмым в карьере. Стоит отметить, что в активе у ближайшего преследователя Месси по количеству «Золотых мячей» — португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — 5 наград. В 2020 году «Золотой мяч» не вручался из-за пандемии коронавируса.

