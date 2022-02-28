«Урал», «Химки», «Ростов» и «Арсенал» выступили за расширение РПЛ

Четыре клуба Российской Премьер-Лиги выступили с предложением о расширении лиги на общем совещании, прошедшем в понедельник, 28 февраля.
С инициативой по обоим вопросам выступил президент «Урала» Григорий Иванов. Её поддержали «Химки», «Арсенал» и «Ростов». Никакого голосования не проводилось. Остальные клубы РПЛ предложили отложить вопросы до конца сезона.
«Мы давно про это говорим. У меня есть предложение о расширении. Есть также предложение отметить некоторые рекомендации – например, убрать минимальное ограничение в 10 тысяч мест на стадионах. Или чтобы командам разрешили играть на стадионах в других городах, если они не имеют своей арены. Все в этом случае начинают вспоминать «Тамбов». Но при чём тут он? Надо просто давать нормальные гарантии. У нас есть «Алания», пусть они строят свой стадион, но пока играют на другом.
Я считаю, что надо допускать расширение лиги. Но коллеги пришли к выводу, что прямо сейчас не стоит об этом говорить, но можно рассматривать потом. Я согласен, что не здесь и не сейчас надо это обсуждать», — приводит слова Иванова об этой инициативе «РБ Спорт».
- 28 февраля 2022
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