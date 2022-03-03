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«Краснодар» объявил о приостановке контрактов 8 легионеров

«Краснодар» объявил о приостановке контрактов 8 легионеров
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«Краснодар» приостановил контракты с восемью легионерами клуба. Речь идёт о Вандерсоне Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Викторе Классоне и Реми Кабелла. Об этом сообщает пресс-служба «быков» на официальном сайте.

По сведениям команды, футболисты покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны.

Напомним, «Чемпионат» сообщил, что легионеры «Краснодара» приняли решение не выходить на тренировку с командой вчера, 2 марта.

Ранее появилась информация, что легионеры «Краснодара» приняли решение покинуть российский клуб. Остальных иностранных футболистов убедил уйти из команды польский полузащитник Гжегож Крыховяк. Самого Крыховяка нет в списке игроков, с которыми клуб приостановил контракт.

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