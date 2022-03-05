«Ливерпуль» и «Вест Хэм» объявили стартовые составы на матч 28-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Вест Хэм Юнайтед» на матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед».



«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Кейта, Хендерсон, Фабиньо, Диас, Мане, Салах.



Запасные: Келлехер, Гомес, Эллиотт, Джонс, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Ориги, Жота.



«Вест Хэм»: Фабианьски, Крессуэлл, Зума, Доусон, Джонсон, Форнальс, Влашич, Соучек, Лансини, Антонио, Боуэн.



Запасные: Ареола, Диоп, Фредерикс, Масуаку, Крал, Ноубл, Око-Флекс, Бенрахма, Честерз.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. В роли резервного рефери выступит Кевин Френд.