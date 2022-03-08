Футболистка «Динамо»: говорила ребятам во дворе: «Парни, давайте я одна, а вы все?»

Футболистка «Динамо» Лиана Котельникова рассказала о том, как пришла в футбол.



«Я могла вообще в футбол не попасть, были разные варианты, могла уйти и в музыкальную консерваторию. Но футбол в моей жизни присутствовал всегда, с самого рождения, сколько я себя помню. Сначала играла в квартире — как ни странно, родители меня за это никогда не ругали. Воротами были дверные проёмы, батарея или просто рюкзаки бросали с ребятами. Потом меня начали выпускать во двор, потому что играть в квартире было всё-таки опасно (улыбается). Во дворе я пропадала с утра до вечера. Там ворота, конечно, были посолиднее – качели, турники (смеётся).



В основном играла с мальчишками. Было сразу несколько точек, 5-6 дворов, где можно было поиграть в футбол. Но я любила играть одна против всех. Приходила во двор и говорила: «Парни, давайте я одна, а вы все?». Они: «А давай» (смеётся). Чаще всего я выигрывала. Когда я проигрывала, очень сильно из-за этого переживала и приходила в это место до тех пор, пока не выигрывала. Иногда, когда было совсем тяжело, я брала себе вратаря», — приводит слова Котельниковой пресс-служба «Динамо».