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И. Федотов — о матче «Динамо» — «Спартак»: Карасёва надломили новости от ФИФА и УЕФА

И. Федотов — о матче «Динамо» — «Спартак»: Карасёва надломили новости от ФИФА и УЕФА
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Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе рефери во время матча чемпионата России «Динамо» — «Спартак» (0:2).

«Карасёв и его бригада вышли не с эмблемой ФИФА, а с российской эмблемой. Остальные арбитры ФИФА выходили с эмблемой сезона-2020/2021, так как им не выдали новую – сезона-2021/2022. Может, это протест со стороны Карасёва, либо же он посчитал, что незачем выходить со старой эмблемой. Хотя у судей ФИФА так не принято – они обычно договариваются, так же, как и про то, в чём приезжать на игру: в стильном или в спортивном костюме. И после договорённостей обычно принимается решение.

Не считаю правильным показ жёлтой карточки Кофрие на первой минуте. Было какое-то касание мизинчиком в область подбородка. Это не в стиле Карасёва, как и вся прошедшая игра. Наверное, психологически его надломили новости, прозвучавшие из уст ФИФА и УЕФА», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Карасёв вышел без эмблемы ФИФА. Может, это его протест». Разбор судейства 20-го тура РПЛ «Карасёв вышел без эмблемы ФИФА. Может, это его протест». Разбор судейства 20-го тура РПЛ
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