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Президент «ПСЖ» может отправиться в тюрьму на 28 месяцев

Президент «ПСЖ» может отправиться в тюрьму на 28 месяцев
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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи может оказаться в тюрьме, сообщает RMC Sport.

По информации источника, швейцарская прокуратура обвиняет Аль-Хелаифи, который является также главой телевизионной группы beIN Media, в подстрекательстве к преступлениям бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке. Согласно обвинениям, Аль-Хелаифи предоставил неоправданные преимущества Вальке в вопросе о продаже прав на трансляции чемпионата мира.

Ранее судом первой инстанции глава «ПСЖ» был оправдан, а Вальке получил наказание в виде 120 дней условного заключения. Однако швейцарская прокуратура намерена обжаловать данное решение. Орган требует 28 месяцев тюрьмы для Аль-Хелаифи и 35 месяцев заключения для Вальке.

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