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Червиченко назвал справедливой идею расширения РПЛ до 18 команд

Червиченко назвал справедливой идею расширения РПЛ до 18 команд
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил идею расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 команд.

«Это справедливо. Не наши клубы каким-то образом неправильно вели деятельность, измена пришла извне. Мы ничего не можем поделать. Некоторые клубы сильно ослабели, некоторые смогли удержать игроков. Кто-то лишился денег, которых ждал: как «Ростов», например, скорее всего, не получит за Норманна. Из-за внешнего влияния, справедливо оставить всех, исключив вылет. Ну и расширить нашу Лигу хотя бы до 18 команд», -сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее стало известно, что в Российской Премьер-Лиге с сезона-2022/2023 с большой долей вероятности будет 18 команд. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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