Шведский защитник «Химок» Дагерстоль приостановит контракт с клубом
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Шведский защитник «Химок» Филип Дагерстоль намерен воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с клубом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что Дагерстоль покинул расположение «Химок» и находится в Швеции.
Напомним, 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. В частности, легионерам из Российской Премьер-Лиги было разрешено в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами.
«Химки» с 14 очками располагаются на последнем, 16-м месте, в Российской Премьер-Лиге. Лидирует в российском первенстве «Зенит» (44).
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