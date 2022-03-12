Силкин — о чемпионской гонке «Динамо»: не думаю, что «Зенит» разбазарит очки

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о победе бело-голубых в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (4:1).

«В Туле «Динамо» сыграло очень хорошо: забили красивые голы. Очень важно, что авторами мячей стали разные игроки. По делу выиграли и оставили хорошее впечатление. Сегодня все голы были классными!



Больше всего мне понравился Фомин — он был везде! Много отборов, передач, гол. Жива ли чемпионская гонка? Если «Зенит» потеряет очки с «Крыльями Советов», то да. Сейчас питерцы показывают очень хороший футбол, они по делу находятся на первом месте. Не думаю, что «Зенит» разбазарит очки», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.