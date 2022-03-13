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Гжегож Крыховяк близок к переходу в АЕК

Гжегож Крыховяк близок к переходу в АЕК
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Польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк может продолжить карьеру в афинском клубе АЕК, сообщает Sportowe Fakty.

По информации источника, польский футболист близок к заключению соглашения с греческой командой. Крыховяк будет выступать за АЕК до конца сезона-2021/2022, после чего вернётся в российскую команду. Отмечается, что летом Крыховяк может попытаться расторгнуть контракт с «Краснодаром». Ранее полузащитнику не удалось договориться о переходе с испанскими и немецкими командами.

Напомним, «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке и его тренерским штабом. Также клуб приостановил контракты с восемью легионерами. Речь идёт о Вандерсоне, Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Реми Кабелла и Викторе Классоне. Кабелла и Классон уже покинули клуб.

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