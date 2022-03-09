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Гжегож Крыховяк не хочет возвращаться в Россию

Гжегож Крыховяк не хочет возвращаться в Россию
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Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк может покинуть российский клуб. Об этом сообщает Sportowe Fakty.

По информации источника, полузащитник хочет разорвать контракт с «быками». Польский легионер не хочет возвращаться в Россию. Игрок и его представители уже инициировали расторжение контракта — если этого не удастся сделать, он использует пункт о приостановке соглашения. Ранее пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский сообщил, что полузащитник уже получил предложение от другой команды.

Напомним, «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке и его тренерским штабом. Также клуб приостановил контракты с восемью легионерами. Речь идёт о Вандерсоне, Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Реми Кабелла и Викторе Классоне. Кабелла и Классон уже покинули клуб.

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