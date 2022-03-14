Мостовой: «Спартак» против «Краснодара» играл лучше. Но всё решили судейские ошибки

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что на поражение «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2) повлияли судейские ошибки.
«Результат матча «Спартак» — «Краснодар» неожиданный для меня. По игре-то было всё довольно неплохо, красно-белые играли лучше. Но всё решили ключевые судейские эпизоды, ошибки. И по пенальти в ворота «Краснодара» есть вопросы. Для меня это не пенальти. Игра рукой — это когда мяч летит, и ты играешь рукой, делаешь движения. А когда мяч от кого-то попадает случайно в руку…
Так же и по поводу пенальти в ворота «Спартака»: человек бежит, ставит ногу, защитник пытается прервать передачу. Футболист «Краснодара» попадает в ногу и падает. Ставится пенальти — тоже грубейшая ошибка судьи. Если бы не судейские ошибки, «Спартак» должен был выигрывать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 14 марта 2022
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