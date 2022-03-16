Рангник отреагировал на поражение от «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов

63-летний немецкий специалист Ральф Рангник, возглавляющий «Манчестер Юнайтед», подвёл итоги ответной игры с мадридским «Атлетико» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы провели очень хороший первый тайм, но во втором нам было трудно нащупать игровой ритм. К сожалению, футболисты не смогли конвертировать свои моменты в один или два гола. У нас были возможности, которыми мы не воспользовались.
Мы знаем, что они хорошо умеют защищать преимущество в счёте. Во втором тайме у нас было один или два момента, в одном из которых блестяще сыграл вратарь. Мы полностью отдавали себе отчёт в том, что с «Атлетико» нужно самому забить первый гол», — приводит слова Рангника пресс-служба УЕФА на официальном сайте.
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