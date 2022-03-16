«Атлетико» отметился уникальным достижением благодаря проходу «МЮ» в ЛЧ

Мадридский «Атлетико» под руководством 51-летнего аргентинца Диего Симеоне прошёл в 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Манчестер Юнайтед» (1:1, 1:0) и стал автором уникального достижения. Об этом сообщает OptaJoe в «Твиттере».
Как отмечает источник, «Атлетико» — единственная команда в истории Лиги чемпионов, которая сумела выбить всех трёх английских победителей турнира в плей-офф. В полуфинале сезона-2013/2014 это был «Челси», затем в сезоне-2019/2020 в 1/8 финала был обыгран «Ливерпуль», а сейчас на аналогичной стадии повержен и «Манчестер Юнайтед».
Напомним, первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1. Таким образом, мадридский «Атлетико» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, а «Манчестер Юнайтед» завершил своё выступление в турнире. Ранее в четвертьфинал еврокубка вышли «Бавария», «Ливерпуль», «Реал», «Манчестер Сити» и «Бенфика». Действующий победитель турнира — лондонский «Челси».
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