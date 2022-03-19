«Арсенал» обыграл «Астон Виллу» благодаря голу Саки
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Сегодня, 19 марта, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Астон Вилла» принимала «Арсенал». Гости одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в первом тайме. На 30-й минуте отличился нападающий Букайо Сака.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Эндрю Мэдли. Ему помогали ассистенты Саймон Беннетт и Марк Скоулз. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.
После 28 сыгранных туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Канониры» имеют в своём активе 54 очка. «Астон Вилла» с 36 очками находится на девятом месте. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (70). «Горожане» также являются действующими чемпионами Англии.
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