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«Арсенал» обыграл «Астон Виллу» благодаря голу Саки

«Арсенал» обыграл «Астон Виллу» благодаря голу Саки
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Сегодня, 19 марта, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Астон Вилла» принимала «Арсенал». Гости одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 30-й минуте отличился нападающий Букайо Сака.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Эндрю Мэдли. Ему помогали ассистенты Саймон Беннетт и Марк Скоулз. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.

После 28 сыгранных туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Канониры» имеют в своём активе 54 очка. «Астон Вилла» с 36 очками находится на девятом месте. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (70). «Горожане» также являются действующими чемпионами Англии.

Англия - Премьер-лига. 30-й тур
19 марта 2022, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Сака – 30'
Комментарии
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