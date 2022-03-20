Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Как будто завязал с наркотиками». Арсен Венгер заявил, что скучает по тренерской работе

«Как будто завязал с наркотиками». Арсен Венгер заявил, что скучает по тренерской работе
Комментарии

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что скучает по тренерской работе.

«Знаете, я могу внести свой вклад в развитие футбола по-разному. Но мне не хватает тренерства, не хватает интенсивности. Я уязвим — я как парень, который завязал с наркотиками.

Убеждён, что смогу внести свой вклад в футбол и другим способом, и это меня немного успокаивает.
Тренерство — это забота о красивой игре, о ценностях, которыми мы дорожим, о том, что входит в наше тело, в каждую клетку нашего тела. Это больше, чем просмотр футбола — это образ жизни», — приводит слова Венгера Goal со ссылкой на beIN Sports.

В данный момент Арсен Венгер занимает должность главы отдела по глобальному развитию футбола ФИФА. За свою тренерскую карьеру он больше всего запомнился по работе с лондонским «Арсеналом», который возглавлял в течение 22 лет.

Новость по теме
Венгер может стать новым спортивным директором «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022