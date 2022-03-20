«Как будто завязал с наркотиками». Арсен Венгер заявил, что скучает по тренерской работе

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что скучает по тренерской работе.
«Знаете, я могу внести свой вклад в развитие футбола по-разному. Но мне не хватает тренерства, не хватает интенсивности. Я уязвим — я как парень, который завязал с наркотиками.
Убеждён, что смогу внести свой вклад в футбол и другим способом, и это меня немного успокаивает.
Тренерство — это забота о красивой игре, о ценностях, которыми мы дорожим, о том, что входит в наше тело, в каждую клетку нашего тела. Это больше, чем просмотр футбола — это образ жизни», — приводит слова Венгера Goal со ссылкой на beIN Sports.
В данный момент Арсен Венгер занимает должность главы отдела по глобальному развитию футбола ФИФА. За свою тренерскую карьеру он больше всего запомнился по работе с лондонским «Арсеналом», который возглавлял в течение 22 лет.
- 20 марта 2022
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:16
-
10:09
-
09:55
-
09:46
-
09:30
-
09:27
-
09:23
-
08:22
-
08:03
-
04:27
-
04:12
-
03:56
-
03:54
-
02:14
-
01:21
-
00:53
-
00:42
-
00:20
-
00:03
-
00:01
- 19 марта 2022
-
23:40
-
23:34
-
23:20
-
23:14
-
23:07
-
23:00
-
22:57
-
22:44
-
22:31
-
22:27
-
22:23