Саутгейт: на ЧМ в Катаре есть угроза для наших фанатов. Это касается прав женщин и ЛГБТ

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о проблемах предстоящего чемпионата мира в Катаре.



«Думаю, я достаточно ясно обрисовал проблемы, вызывающие опасения в связи с чемпионатом мира. Строительство стадионов было первой из них, и сейчас мы ничего не можем с этим сделать. Всё построено. Очевидно, что существуют серьёзные опасения по поводу прав рабочих и условий, в которых они живут. Сейчас лучше, чем было, но этого всё равно недостаточно. Думаю, политики могли бы уделить этому вопросу больше времени.



Кроме того, есть проблемы, которые представляют угрозу для наших болельщиков, собирающихся посетить турнир. Это касается прав женщин и представителей ЛГБТ-сообщества. К сожалению, в ходе различных обсуждений я понял, что некоторые представители этих сообществ не поедут на чемпионат мира, и это большая проблема. Ужасно осознавать, что некоторые наши фанаты не могут поехать в Катар, потому что чувствуют угрозу собственной безопасности», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

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