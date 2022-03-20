«Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Сегодня, 20 марта, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне в рамках 1/4 финала Кубка Англии «Саутгемптон» принимал «Манчестер Сити». Гости одержали победу – 4:1.
На 12-й минуте счёт открыл нападающий «горожан» Рахим Стерлинг, ему ассистировал Габриэл Жезус. В добавленное к первому тайму время автогол забил защитник «Сити» Эмерик Лапорт.
На 62-й минуте пенальти в ворота «Саутгемптона» реализовал полузащитник Кевин Де Брёйне. На 75-й минуте преимущество «Манчестер Сити» удвоил форвард Филип Фоден. Через три минуты нападающий Рияд Марез довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал Илкай Гюндоган.
Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии, а «Саутгемптон» завершил участие в турнире. Действующий обладатель трофея – «Лестер Сити».
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