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«Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» и вышел в полуфинал Кубка Англии

«Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» и вышел в полуфинал Кубка Англии
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Сегодня, 20 марта, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне в рамках 1/4 финала Кубка Англии «Саутгемптон» принимал «Манчестер Сити». Гости одержали победу – 4:1.

На 12-й минуте счёт открыл нападающий «горожан» Рахим Стерлинг, ему ассистировал Габриэл Жезус. В добавленное к первому тайму время автогол забил защитник «Сити» Эмерик Лапорт.

На 62-й минуте пенальти в ворота «Саутгемптона» реализовал полузащитник Кевин Де Брёйне. На 75-й минуте преимущество «Манчестер Сити» удвоил форвард Филип Фоден. Через три минуты нападающий Рияд Марез довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал Илкай Гюндоган.

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии, а «Саутгемптон» завершил участие в турнире. Действующий обладатель трофея – «Лестер Сити».

Кубок Англии. 1/4 финала
20 марта 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Стерлинг – 12'   1:1 Лапорт – 45+2' (автогол)   1:2 Де Брёйне – 62' (пен)   1:3 Фоден – 75'   1:4 Марез – 78'
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