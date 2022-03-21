Скончался бывший футболист «Спартака» Николай Осянин

Бывший игрок «Спартака» Николай Осянин умер на 81-м году жизни, сообщает пресс-служба московского клуба. Экс-футболист на протяжении долгого времени боролся с болезнью.
«Спартак» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Николая Викторовича», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.
Николай Осянин — воспитанник казанской «Искры». Во время игровой карьеры Осянин выступал за куйбышевские «Крылья Советов», «Кайрат» и московский «Спартак». За красно-белых Осянин провёл 288 матчей и забил 59 голов. В 1969 году Осянин стал чемпионом СССР в составе «Спартака», а в 1971 году завоевал с московским клубом Кубок СССР. После завершения профессиональной карьеры в 1977 году и до 1989 года Осянин работал тренером в школе «Спартака».
- 21 марта 2022
-
18:58
-
18:37
-
18:30
-
18:25
-
18:22
-
18:07
-
18:05
-
17:53
-
17:49
-
17:39
-
17:39
-
17:30
-
17:26
-
17:17
-
17:04
-
17:03
-
17:00
-
16:52
-
16:49
-
16:41
-
16:30
-
16:27
-
16:14
-
16:08
-
15:56
-
15:54
-
15:50
-
15:48
-
15:13
-
15:09
-
15:01
-
14:46
-
14:19
-
14:19
-
13:52