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Скончался бывший футболист «Спартака» Николай Осянин

Скончался бывший футболист «Спартака» Николай Осянин
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Бывший игрок «Спартака» Николай Осянин умер на 81-м году жизни, сообщает пресс-служба московского клуба. Экс-футболист на протяжении долгого времени боролся с болезнью.

«Спартак» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Николая Викторовича», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Николай Осянин — воспитанник казанской «Искры». Во время игровой карьеры Осянин выступал за куйбышевские «Крылья Советов», «Кайрат» и московский «Спартак». За красно-белых Осянин провёл 288 матчей и забил 59 голов. В 1969 году Осянин стал чемпионом СССР в составе «Спартака», а в 1971 году завоевал с московским клубом Кубок СССР. После завершения профессиональной карьеры в 1977 году и до 1989 года Осянин работал тренером в школе «Спартака».

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