Самедов предложил российским клубам заявиться в азиатскую Лигу чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов посоветовал российским клубам попробовать силы в азиатской Лиге чемпионов.
«Азиатская Лига чемпионов — аналог для клубов. Можно туда заявиться. Если бы «Спартак» или «Локомотив» выиграл данный турнир, это было бы очень хорошим достижением. Если говорить серьёзно, это соревнование действительно не так просто выиграть», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Отстранение коснулось московского «Спартака», который был исключён из Лиги Европы на стадии 1/8 финала, мужской сборной России, которая не проведёт стыковые матчи за право выхода на ЧМ, и женской сборной России, которая отобралась на Евро-2022, но не поедет на него.
- 21 марта 2022
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