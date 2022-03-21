Самедов предложил российским клубам заявиться в азиатскую Лигу чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов посоветовал российским клубам попробовать силы в азиатской Лиге чемпионов.

«Азиатская Лига чемпионов — аналог для клубов. Можно туда заявиться. Если бы «Спартак» или «Локомотив» выиграл данный турнир, это было бы очень хорошим достижением. Если говорить серьёзно, это соревнование действительно не так просто выиграть», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Отстранение коснулось московского «Спартака», который был исключён из Лиги Европы на стадии 1/8 финала, мужской сборной России, которая не проведёт стыковые матчи за право выхода на ЧМ, и женской сборной России, которая отобралась на Евро-2022, но не поедет на него.