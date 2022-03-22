Орлов сравнил Языджи с Халком

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего ЦСКА Юсуфа Языджи.

«Языджи далековато до Халка, но тенденция такой игры есть. У него удар сильный, поставленный, и вообще он очень оригинальный футболист. Посмотрим, не утонут ли он и другие новички ЦСКА в российском болоте. Вот в московском «Спартаке» есть пример Ларссона. Тот же хорошо играл, когда приехал. Что потом произошло?» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, в 4 матчах за ЦСКА в чемпионате России Языджи забил 6 голов. В нынешнем сезоне Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».