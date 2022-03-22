Орлов сравнил Языджи с Халком

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего ЦСКА Юсуфа Языджи.
«Языджи далековато до Халка, но тенденция такой игры есть. У него удар сильный, поставленный, и вообще он очень оригинальный футболист. Посмотрим, не утонут ли он и другие новички ЦСКА в российском болоте. Вот в московском «Спартаке» есть пример Ларссона. Тот же хорошо играл, когда приехал. Что потом произошло?» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Напомним, в 4 матчах за ЦСКА в чемпионате России Языджи забил 6 голов. В нынешнем сезоне Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».
- 22 марта 2022
-
20:52
-
20:45
-
20:37
-
20:23
-
20:20
-
20:14
-
19:59
-
19:59
-
19:43
-
19:38
-
19:22
-
19:15
-
19:00
-
18:52
-
18:45
-
18:41
-
18:25
-
18:25
-
18:08
-
17:55
-
17:53
-
17:44
-
17:41
-
17:26
-
17:20
-
17:19
-
17:03
-
16:59
-
16:56
-
16:54
-
16:48
-
16:38
-
16:35
-
16:33
-
16:29