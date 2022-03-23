Верратти: Доннарумма сожалеет об ошибке в матче с «Реалом»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти высказался о партнёре по команде, итальянском голкипере Джанлуиджи Доннарумме.
«Доннарумма сожалеет об ошибке в матче с «Реалом», но он особенный парень. На следующий день Джанлуиджи уже был увлечён работой. Не будем забывать, что он сделал во время чемпионата Европы, он один из лучших вратарей мира», — приводит слова Верратти Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Напомним, «Реал» обыграл «ПСЖ» по сумме двух матчей со счётом 3:2 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Парижане выбыли из турнира.
Доннарумма в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы по футболу, а также был признан лучшим игроком турнира. На протяжении турнира голкипер помог национальной команде Италии победить в двух сериях пенальти.
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