Роман Абрамович может купить турецкий «Гёзтепе»

Владелец «Челси» Роман Абрамович может приобрести турецкий «Гёзтепе», сообщает CNN Turk. По информации источника, российский бизнесмен ведёт переговоры с владельцем клуба Мехметом Сепилом. В ближайшее время должна состояться личная встреча Абрамовича и Сепила.
«Гёзтепе» идёт в чемпионате Турции на 18-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 27 очков в 30 матчах.
Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд). 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.
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