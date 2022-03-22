Абрамович может заблокировать продажу «Челси» американским и британским компаниям

Владелец «Челси» Роман Абрамович может повлиять на продажу клуба, несмотря на то что его активы были арестованы правительством Великобритании, сообщает Daily Mail.



По информации источника, он нанял компанию The Raine Group для продажи клуба и может наложить вето на предложения из США и Великобритании, поскольку обе страны ввели против него санкции.



Самое высокое предложение за пределами США и Европы, скорее всего, поступит от Saudi Media Group, которая предложила £ 2,66 млрд (€ 3,192 млрд).



Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд). 10 марта против Абрамовича правительством Великобритании были введены санкции. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

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