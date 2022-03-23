Дюков: РФС направил обращение в правительство с пакетом мер поддержки российского футбола

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что организация направила обращение в правительство с пакетом мер по поддержке футбола.

«Мы направили обращение в правительство с пакетом мер поддержки российского футбола. Всего их около 10. Задача, которую мы ставим перед собой, — снизить налоговую нагрузку. Сейчас она велика – 22% от доходов клубов. Это достаточно много. Мы предлагаем её снизить, чтобы поддержать клубы», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России участвуют 16 клубов. На первом месте в турнирной таблице после 22 туров находится санкт-петербургский «Зенит», набравший 48 очков. В первую тройку также входят московские клубы «Динамо» (43) и ЦСКА (42). Замыкают турнирную таблицу РПЛ «Уфа» и «Химки», у них по 18 очков.