Видеообзор драматичной победы Испании в матче с Албанией
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26 марта в товарищеском матче сборная Испании встретилась с национальной командой Албании. Игра проходила на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Красивый выстрел Ольмо принёс Испании победу над Албанией
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На 75-й минуте счёт в матче открыл испанец Ферран Торрес, но спустя 10 минут албанец Мюрто Узуни восстановил статус-кво свои голом. Судьба матча была решена на 90-й минуте, когда полузащитник сборной Испании Дани Ольмо нанёс потрясающий обводящий удар в дальнюю «девятку» ворот Албании. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Испании.
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