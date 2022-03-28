«Атлетико» заинтересован в подписании защитника «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо в летнее трансферное окно может покинуть команду. В услугах испанского футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
31-летний Алонсо выступает в составе английского клуба с 2016 года, перейдя из итальянской «Фиорентины». В нынешнем сезоне защитник в 34 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Соглашение между Алонсо и «Челси» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает испанского футболиста в € 15 млн.
Маркос является воспитанником другого мадридского клуба — «Реала». На родине Алонсо выступал лишь в составе «сливочных». Также на счету защитника выступления в составе «Болтона», «Сандерленда» и «Фиорентины».
«Атлетико» обыграл «Райо» и поднялся на 3-е место в Примере:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 28 марта 2022
-
00:10
-
00:03
-
00:01
- 27 марта 2022
-
23:40
-
23:27
-
23:23
-
23:16
-
23:06
-
22:56
-
22:43
-
22:37
-
22:33
-
22:23
-
22:14
-
22:02
-
21:51
-
21:39
-
21:37
-
21:24
-
21:22
-
21:07
-
20:49
-
20:35
-
20:30
-
20:18
-
20:16
-
20:08
-
19:59
-
19:38
-
19:32
-
19:20
-
19:20
-
19:13
-
19:07
-
18:40