«Атлетико» заинтересован в подписании защитника «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо в летнее трансферное окно может покинуть команду. В услугах испанского футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».



31-летний Алонсо выступает в составе английского клуба с 2016 года, перейдя из итальянской «Фиорентины». В нынешнем сезоне защитник в 34 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал четыре результативные передачи.



Соглашение между Алонсо и «Челси» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает испанского футболиста в € 15 млн.



Маркос является воспитанником другого мадридского клуба — «Реала». На родине Алонсо выступал лишь в составе «сливочных». Также на счету защитника выступления в составе «Болтона», «Сандерленда» и «Фиорентины».

«Атлетико» обыграл «Райо» и поднялся на 3-е место в Примере:

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