Иван Коновалов: в России создают напряг, чтобы ты был как робот. А в Шотландии лайтово

Голкипер «Ливингстона» Иван Коновалов, права на которого принадлежат «Рубину», рассказал об отличиях между шотландской Премьер-лигой и российским чемпионатом.
«Можно посмотреть рейтинг коэффициентов УЕФА — Шотландия на 9-м месте, даже выше чемпионата России. Здесь футбол немного другой. В России — более тактический, оборонительный. Даже можно посмотреть на статистику голов и разницу очков. Чемпионат Шотландии заканчивается плей-офф среди первых шести команд, и если не брать в счёт первые три команды — «Селтик», «Рейнджерс» и «Хартс», то дальше разница между 4-м и 10-м местами всего четыре очка.
То есть здесь любая команда может обыграть другую. Да, есть два лидера, как в той же Сербии «Црвена Звезда» и «Партизан», но когда они играют с командами ниже уровнем, все навязывают борьбу, никто не боится с ними играть. В этом я вижу главный плюс.
В России и Беларуси больше тактики, обороны, создают напряг, чтобы ты был как робот. Здесь тебя не накачивают. У Бердыева (топ-тренера в России, считаю) такой подход: дисциплина, концентрация. За счёт этого и добивался подход. И мне было комфортно. В Шотландии по-другому: лайтово, ненапряжно, через улыбку. Выходишь расслабленным, лучше всё получается. Может, если у нас так ввести, футбол выстрелит? Когда у тебя только позитив, тебе легче», — цитирует Коновалова Sport24.
- 29 марта 2022
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