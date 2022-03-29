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Беларусь победила Бахрейн в товарищеском матче, Грузия сыграла вничью с Албанией

Беларусь победила Бахрейн в товарищеском матче, Грузия сыграла вничью с Албанией
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Сегодня, 29 марта, на национальном стадионе Бахрейна в городе Ар-Риффа в рамках товарищеского матча встречались сборные Бахрейна и Беларуси. Гости одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в добавленное к первому тайму время. Отличился полузащитник Андрей Соловей.

Ранее УЕФА обязал футбольные сборные Беларуси, а также клубы из этой страны проводить домашние матчи в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных стадионах без зрителей. Такое решение было принято из-за помощи Беларуси России в осуществлении специальной военной операции на территории Украины.

В ещё одном товарищеском матче встречались национальные команды Албании и Грузии. Встреча прошла на стадионе «Арена Камбетаре» в Тиране. Команды не сумели выявить победителя, счёт – 0:0.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 2
29 марта 2022, вторник. 19:00 МСК
Бахрейн
Окончен
0 : 1
Беларусь
0:1 Соловей – 45+1'
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 2
29 марта 2022, вторник. 19:00 МСК
Албания
Окончен
0 : 0
Грузия
Комментарии
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