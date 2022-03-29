Беларусь победила Бахрейн в товарищеском матче, Грузия сыграла вничью с Албанией

Сегодня, 29 марта, на национальном стадионе Бахрейна в городе Ар-Риффа в рамках товарищеского матча встречались сборные Бахрейна и Беларуси. Гости одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в добавленное к первому тайму время. Отличился полузащитник Андрей Соловей.
Ранее УЕФА обязал футбольные сборные Беларуси, а также клубы из этой страны проводить домашние матчи в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных стадионах без зрителей. Такое решение было принято из-за помощи Беларуси России в осуществлении специальной военной операции на территории Украины.
В ещё одном товарищеском матче встречались национальные команды Албании и Грузии. Встреча прошла на стадионе «Арена Камбетаре» в Тиране. Команды не сумели выявить победителя, счёт – 0:0.
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