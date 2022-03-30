Защитник сборной Македонии Ристовски: мы будем болеть за Португалию на ЧМ

Защитник сборной Северной Македонии Стефан Ристовски прокомментировал поражение национальной команды в финальном стыковом матче отбора ЧМ-2022 с Португалией (0:2).



«Хочу поздравить Португалию с победой. Сегодня была открытая игра, они доминировали, но мы уходим с высоко поднятой головой. Мы сделали всё возможное, пытались сравнять счёт, но второй пропущенный мяч положил конец нашим надеждам. Думаю, что мы шокировали футбольный мир, но теперь нам нужно двигаться дальше и верить, что мы можем участвовать в таких больших матчах. Конечно, мы будем болеть за Португалию на ЧМ. Я чувствую себя почти португальцем. Мой сын родился здесь, у меня есть португальский паспорт. Я хочу, чтобы они выиграли чемпионат мира», — цитирует Ристовски официальный сайт УЕФА.



В эпизоде с первым голом Стефан Ристовски грубо ошибся в поперечной передаче на своей половине. Этим воспользовался Фернандеш, который перехватил мяч, далее отыгрался с Криштиану Роналду, а в завершение Бруну нанёс прицельный удар в угол ворот.



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