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В ФИФА не заинтересованы в исключении России из состава организации

В ФИФА не заинтересованы в исключении России из состава организации
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В ФИФА на данный момент не заинтересованы в исключении РФС из состава организации. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника «Чемпионата», такое развитие событий – наименее вероятное.

«Позиция ФИФА и УЕФА сейчас звучит примерно так: «После нормализации ситуации давайте садиться и разговаривать о возвращении России», – добавил собеседник «Чемпионата».

Также источник рассказал, что в случае сохранения членства российской организации в ФИФА, конгресс международной федерации футбола, скорее всего, либо оставит в силе действующие санкции против РФС, либо приостановит деятельность РФС в организации.

Конгресс ФИФА пройдёт 31 марта, РФС на нём представят Александр Алаев и Алексей Сорокин.

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