В ФИФА не заинтересованы в исключении России из состава организации

В ФИФА на данный момент не заинтересованы в исключении РФС из состава организации. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника «Чемпионата», такое развитие событий – наименее вероятное.
«Позиция ФИФА и УЕФА сейчас звучит примерно так: «После нормализации ситуации давайте садиться и разговаривать о возвращении России», – добавил собеседник «Чемпионата».
Также источник рассказал, что в случае сохранения членства российской организации в ФИФА, конгресс международной федерации футбола, скорее всего, либо оставит в силе действующие санкции против РФС, либо приостановит деятельность РФС в организации.
Конгресс ФИФА пройдёт 31 марта, РФС на нём представят Александр Алаев и Алексей Сорокин.
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