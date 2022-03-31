Сёмин — о выходе сборной Польши на ЧМ: не дали сыграть России, это несправедливая ситуация

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал выход сборной Польши в финальную стадию ЧМ-2022 в Катаре. Поляки переиграли национальную команду Швеции со счётом 2:0 в финале стыковых матчей.
«В этой группе была явно несправедливая ситуация. Во-первых, не дали возможность сыграть России. Второй момент – шведы провели два матча, а поляки один. При этом у шведов был очень маленький промежуток для восстановления перед игрой с Польшей, а это очень важный фактор. Так что необъективности в этой группе было очень много», — цитирует Сёмина «Национальная служба новостей».
Напомним, в групповом отборочном этапе к ЧМ-2022 сборная Швеции выступала в группе B, где заняла второе место, набрав 15 очков в 8 матчах и пропустив вперёд лишь Испанию (19). В полуфинале шведы обыграли сборную Чехии. Польша вышла в финал отбора на мундиаль напрямую, так как сборная России была исключена из всех международных турниров.
- 31 марта 2022
-
21:00
-
20:58
-
20:47
-
20:36
-
20:27
-
20:23
-
20:17
-
20:16
-
20:13
-
20:07
-
19:59
-
19:58
-
19:52
-
19:51
-
19:49
-
19:41
-
19:29
-
19:28
-
19:23
-
19:14
-
18:58
-
18:57
-
18:45
-
18:36
-
18:36
-
18:27
-
18:26
-
18:24
-
18:19
-
18:09
-
18:05
-
17:56
-
17:52
-
17:52
-
17:43