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Юрий Сёмин отреагировал на решение о неисключении России из ФИФА

Юрий Сёмин отреагировал на решение о неисключении России из ФИФА
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Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на то, что ФИФА не стала исключать Россию из организации.

«Замечательно. Есть у ФИФА к России хорошие и правильные направления», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Соответствующее решение принято на 72-м конгрессе ФИФА, который состоялся 31 марта в Катаре. На заседании также присутствовала делегация РФС, которую возглавил Александр Алаев.

Ранее возникали предпосылки к вынесению на голосование вопроса об исключении или приостановке членства России в ФИФА, однако в соответствующем модуле конгресса этот вопрос не был поднят. Напомним, ФИФА и УЕФА уже отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах нынешнего сезона.

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