Конте признали лучшим тренером Серии А-2020/21

Бывший главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте признан коллегами лучшим тренером Серии А в сезоне-2020/21, сообщается на официальном сайте итальянской федерации футбола.

Конте получил приз «Золотая скамейка». Он занял первое место в голосовании, набрав 20 голосов. 52-летний специалист выиграл этот приз в рекордный шестой раз. 19 раз проголосовали за Стефано Пиоли, возглавляющего «Милан». Третью строчку занял главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, набравший восемь голосов.

В прошлом сезоне «Интер» под руководством Конте занял первое место в чемпионате Италии. В текущем сезоне он тренирует английский «Тоттенхэм Хотспур».

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