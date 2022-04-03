ЦСКА — «Урал»: Дивеев открыл счёт на третьей минуте матча прямым ударом со штрафного

Сегодня, 3 апреля, московский ЦСКА встречается с екатеринбургским «Уралом». Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Счёт в матче на третьей минуте открыл защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Футболист исполнил прямой удар со штрафного, а мяч рикошетом от стенки залетел в сетку уральских ворот.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогают ему ассистенты Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).
Московский ЦСКА набрал 42 очка в 22 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (20) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
- 3 апреля 2022
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