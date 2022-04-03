«Урал» обратится в ЭСК РФС по поводу судейства матча с ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал судейство в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 2:2. Иванов сообщил, что «Урал» подаст жалобу в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза.
«Будем подавать жалобу на судейство», — сказал Иванов в беседе с Микеле Антоновым.
ЦСКА отыгрался уже в компенсированное время, забив с пенальти. При этом после этого эпизода пенальти мог быть назначен уже в ворота ЦСКА, но арбитр после просмотра видеоповтора встал на сторону армейцев. Решение судьи вызвало негодование на тренерской скамейке «Урала».
Московский ЦСКА набрал 43 очка в 23 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» теперь занимает 13-е место в лиге, хотя до игры замыкал турнирную таблицу. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
- 3 апреля 2022
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