«Урал» обратится в ЭСК РФС по поводу судейства матча с ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал судейство в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 2:2. Иванов сообщил, что «Урал» подаст жалобу в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза.



«Будем подавать жалобу на судейство», — сказал Иванов в беседе с Микеле Антоновым.



ЦСКА отыгрался уже в компенсированное время, забив с пенальти. При этом после этого эпизода пенальти мог быть назначен уже в ворота ЦСКА, но арбитр после просмотра видеоповтора встал на сторону армейцев. Решение судьи вызвало негодование на тренерской скамейке «Урала».

Московский ЦСКА набрал 43 очка в 23 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» теперь занимает 13-е место в лиге, хотя до игры замыкал турнирную таблицу. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).