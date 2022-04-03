ЦСКА сыграл вничью с «Уралом», занимавшим последнее место в РПЛ

Сегодня, 3 апреля, московский ЦСКА встречался с екатеринбургским «Уралом». Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 2:2.

Счёт в матче на третьей минуте открыл защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Футболист исполнил прямой удар со штрафного, а мяч рикошетом от стенки залетел в сетку уральских ворот. Уже на седьмой минуте «Урал» восстановил статус-кво благодаря автоголу Яки Бийола. Егорычев разогнал атаку и сделал пас в штрафную, Гаджимурадов под углом выскочил на ворота и перебросил Акинфеева, а Бийол срезал мяч в свои ворота.



В начале второго тайма Эрик Бикфалви вывел екатеринбуржцев вперёд. Рамазан Гаджимурадов ускорился по правому флангу и навесил в штрафную, Андрей Егорычев сделал скидку на Бикфалви, который в касание вогнал мяч в верхний угол ворот. В добавленное время Юсуф Языджи реализовал пенальти — 2:2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогали ему ассистенты Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Наиль Сейфетдинов (Казань).

Московский ЦСКА набрал 43 очка в 23 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» теперь занимает 13-е место в лиге, хотя до игры замыкал турнирную таблицу. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).