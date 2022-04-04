Президент «Урала» Иванов назвал матч с ЦСКА одной из лучших игр команды в сезоне

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2).
«Наша команда здорово выполнила все установки во вчерашнем матче. ЦСКА — очень сильный соперник. У них очень хорошие иностранцы — они угадали со всеми трансферами. Но мы показали достойную игру! Результатом мы можем быть недовольны, а игрой нашей команды, конечно, довольны. Сыграли на равных и даже превосходили соперника! Могли и выиграть.
Если бы мне кто-то сказал до игры, что будет ничья, — нас это устроило бы. Но, несмотря на концовку, матч нам понравился. Эта была одна из лучших наших игр в сезоне! Как можно ожидать такого? Игра должна была уже закончиться. Но судейство уже не буду обсуждать», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 4 апреля 2022
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