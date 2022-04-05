Тибо Куртуа: «Челси» был хорош в прошлом сезоне, но сейчас у них есть проблемы
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси».
«Я надеюсь продолжать помогать команде, делая важные сейвы. Это необходимо в такой игре, как эта, в первом матче. Надеюсь, что мы добьёмся хорошего результата, перед тем как вернуться на «Бернабеу». «Челси» был действительно хорош в прошлом сезоне, но сейчас у них есть проблемы. Мы знаем, на что мы способны, и надеемся выйти на поле и добиться успеха. Сделаем всё возможное, чтобы выиграть эту игру. Если добьёмся нужного уровня интенсивности, мы способны победить», — цитирует бельгийца пресс-служба УЕФА.
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» состоится 6 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).
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